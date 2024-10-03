Новый конноспортивный манеж на ВДНХ готов более чем наполовину. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе экспозиционного комплекса.

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На площадке будут проводить культурно-спортивные фестивали и праздники конного искусства, групповые и индивидуальные тренировки по верховой езде для детей и взрослых, а также занятия разными видами конного спорта. На данный момент почти готов монолит здания, а профильные специалисты продолжают монтировать инженерные системы и формируют грунт рабочего поля. Это самый крупный из проектов, реализуемых на территории главной выставки страны.

Площадь трехэтажного комплекса составит 7,8 тысячи квадратных метров. Он разместится во дворе павильона № 43 рядом с демонстрационной конюшней Центра национальных конных традиций, который был создан на базе исторического комплекса ВДНХ «Коневодство», занимающего павильоны № 41 — 43 и Выводной круг. На его площадке в теплое время года для гостей проходят показательные выступления всадников и конноспортивные состязания.

На первом этаже здания разместятся два манежа — большой на 500 зрителей и малый, который предназначен для тренировок. Второй этаж займут трибуны, аппаратная для комментатора, раздевалки, санитарные узлы, душевые и кафе с обеденным залом. На третьем этаже появится ВИП-трибуна, переговорные, приемная и комнаты отдыха. В подвале разместятся технические и вспомогательные помещения. Строительство комплекса планируют завершить в 2025 году.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что павильон «Умный город» отпраздновал свое восьмилетие.