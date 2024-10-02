В «Коломенском» появится каток протяженностью почти 2 км

Первый объект спортивного кластера и семейно-досугового центра на набережной музея-заповедника "Коломенское" - линейный каток - заработает ближайшей зимой. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В этом году приведут в порядок улицу Жужа и благоустроят 3,5 км набережной Москвы-реки от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста. Всего проект будет длиться три года.

"Главная задача проекта - равномерно распределить рекреационную нагрузку по территории. Уже завершены работы по комплексной модернизации инженерных систем и коммуникаций", - сообщил заммэра.

Сейчас идут работы по благоустройству набережной - ее пешеходную часть расширяют за счет настила и прокладывают на ней беговую дорожку. Уже этой зимой, как ожидается, на набережной появится линейный каток протяженностью около 1,8 км с необходимой инфраструктурой. Для этого проложили порядка 15 км труб под хладагент, в скором времени смонтируют 10 холодильных установок.

В центральной части набережной установят металлокаркас павильона семейно-досугового центра, обустроят амфитеатр с видом на Москву-реку. Далее по движению сделают видовую площадку с рестораном, кровлю которого можно будет использовать как смотровую площадку.

В южной части обустроят спортивный кластер, где появится павильон с раздевалками и пунктом проката, зона отдыха у воды, поля для игры в пляжный волейбол, место для воркаута и детская площадка с геопластикой.

В рамках проекта реконструируют причал "Коломенское", на котором уже смонтированы каркасы для будущих павильонов речного транспорта. В зале ожиданий с кассами, ресторане с летней террасой, кафе и ритейле ведется устройство витражей.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку обустраивают свадебный сад с амфитеатром, церемониальной и смотровой площадками. Кроме того, там появится и регулярный сад - осенью высадят деревья и кустарники, а весной разобьют цветники.