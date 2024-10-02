В Москве изменятся 15 маршрутов наземного транспорта

В Москве скорректируют 15 маршрутов автобусов и электробусов с 5 октября. Транспорт начнет ходить чаще и будет подъезжать к новым ЖК, станциям метро и железной дороги. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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Вице-мэр отметил, что эти маршруты наземного транспорта охватывают 14 районов в четырех округах Москвы и в ближайшем Подмосковье. После корректировок пассажирам будет удобнее добираться до станций рельсового каркаса и соцобъектов, уточнил Ликсутов.

Автобусы маршрута с453 пройдут через ЖК "1-й Ленинградский". Благодаря этому жители смогут с комфортом добираться до соцобъектов и ближайшей станции Молжаниново МЦД.

Изменится и маршрут № 793 – автобусы начнут следовать до Перервинской плотины. У автобусов № 196 и 378 добавятся новые остановки.

В районе станций метро "Планерная" и "Динамо" из-за переорганизации дорожного движения изменятся места посадки в автобусы и электробусы. Помимо этого, пригородные автобусы № 270 и 271 станут ходить регулярнее и вместо направления к станции метро "Алтуфьево" будут следовать до станции "Физтех".

Все водители Мосгортранса на регулярных городских маршрутах автобусов и электробусов перешли на путевые листы с QR-кодами. Это снижает нагрузку на сотрудников, экономит их время и повышает эффективность работы наземного транспорта.

На эксплуатационных площадках Мосгортранса в день формируются до шести тысяч электронных путевых листов.