Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новой станции Кольцевой линии метро «Достоевская».

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По его словам, строительство займет порядка пяти лет и будет вестись почти вручную из-за плотной городской застройки. На время строительства станции будут возведены обходные тоннели, чтобы не мешать работе Кольцевой линии.

Станция разместится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». «Достоевская» обеспечит пассажирам столичного метро дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию.