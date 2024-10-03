В Москве наступил последний день бабьего лета

В Москве в четверг ожидается последний теплый день бабьего лета с температурой до 22 градусов, переменной облачностью и юго-восточным ветром скоростью до восьми метров в секунду, без осадков.

Четверг, 3 октября, станет последним днем бабьего лета в Москве, передает РИА «Новости». По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха в столице достигнет 22 градусов тепла. Ожидается переменная облачность и отсутствие осадков благодаря влиянию антициклона, который постепенно смещается на юго-восток.

Леус отметил, что в Москве температура воздуха составит 20–22 градуса, а в Подмосковье – от 18 до 23 градусов выше нуля. Теплая погода и отсутствие дождей будут сопровождаться юго-восточным ветром со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление днем останется немного выше нормы, составляя 749 миллиметров ртутного столба. Такой уровень давления сохранит комфортные условия для жителей Москвы и области в течение всего дня.

Накануне сообщалось, что в Москве и области к концу рабочей недели ожидается завершение теплого периода, которое будет сопровождаться падением атмосферного давления. При этом, как отметил синоптик, октябрь в Центральной России будет на два-три градуса теплее климатической нормы, а количество осадков останется в пределах многолетних данных.