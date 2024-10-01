В Москве учредили премию для поддержки театров "Арт-платформа"

Вручение первой московской премии в области исполнительских искусств "Арт-платформа", в ходе которой будут отмечены частные инициативы в театральной сфере, состоится 14 октября.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

"Премию "Арт-платформа" мы проводим впервые. Участвовать в отборе могут как независимые театры и команды художников, музыкантов и артистов, так и коллективы государственных организаций", - приводятся в сообщении слова руководителя московского департамента культуры Алексея Фурсина.

Событие пройдет в Открытом театральном пространстве "Арт-платформа" в Новом Манеже, подать заявку можно на официальном сайте премии до 7 октября. Подать заявку на участие может государственный театр, арт-пространство, частные театры или команды независимых художников, перформеров, музыкантов и творцов. Выдвигаться на премию могут как академические произведения исполнительского искусства, так и смелые эксперименты современных авторов.

В пресс-службе отметили, что премия поможет предпринимателям из сферы креативных искусств заявить о себе, привлечь внимание зрителей и экспертов, а также получить поддержку для реализации новых проектов. В экспертный совет премии вошли признанные деятели культуры, лидеры мнений, активно участвующие в развитии современного искусства: театральные деятели, режиссеры, актеры, музыканты, художники, хореографы, предприниматели, журналисты и представители власти.

Всего представлено 12 номинаций, среди которых "Кросс-проект", в рамках которой отмечаются культурные продукты, объединяющие в себе сразу несколько видов художественного творчества, "Мультимедиа" - это события, неотъемлемой частью которых являются мультимедийные технологии, "Киноспектакль" - кинопроекты, в основе которых является сценическое действие и другие.