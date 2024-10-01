Более 1,8 млн москвичей привились от гриппа с начала сезона

С начала сезона в Москве от гриппа привились более 1,8 млн человек, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по столице.

«На 39-й неделе 2024 года (с 23 по 29 сентября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Рост заболеваемости ОРВИ регистрируется как среди взрослого, так и среди детского населения, что характерно для данного периода года в связи с формированием организованных коллективов. <…> На сегодняшний день в Москве привиты более 1,8 млн человек», – сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что вакцинацию откладывать не стоит.