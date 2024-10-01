В парке Горького в Москве появится новый спортивный кластер

В столице в парке Горького создадут новый спортивный кластер, заявил заммэра Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Пространства для тренировок появятся в парке в рамках проекта по его благоустройству и реабилитации, отметил чиновник.

По словам Бирюкова, также работы по благоустройству в текущем году проводятся на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда, в Нескучном саду.

Ранее сообщалось, что столичный лыжный трамплин на Воробьёвых горах достроят в рамках адресной инвестиционной программы за счёт городского бюджета.