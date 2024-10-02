В Уфе побит температурный рекорд 1974 года

В Уфе днем 1 октября перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра. Днем на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +23,2°. Предыдущий рекорд был установлен в 1974 году, когда температура воздуха прогрелась до +21,5 °. Напомним, 30 сентября в Уфе был побит температурный рекорд 1984 года. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники

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