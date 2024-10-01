Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

День старшего поколения отмечается 1 октября, напомнил в своем личном блоге Сергей Собянин. Мэр отметил, что на данный момент Москве проживают около 3 миллионов человек старшего возраста.

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При этом свыше 400 тысяч из них уже старше 80 лет, а более 1 тысячи человек отметили 100-летний юбилей. Москва входит в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни, подчеркнул глава города. По его словам, столица стремится стать членом мирового клуба долгожителей. Речь идет о местах, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет.

Вместе с тем власти города работают над тем, чтобы обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую и полную возможностей жизнь. Существенный вклад в эту работу вносит проект "Московское долголетие". За счет его реализации москвичи старшего поколения могут посвятить себя творчеству, заняться спортом, изучить иностранные языки, психологию или получить новую профессию.

В течение 6 лет с начала работы проекта было создана уникальная сеть, в которую вошли 134 центра долголетия. Их оборудуют по единому стандарту, который подходит для людей с самыми разными интересами и запросами – от кулинарии до занятий в тренажерном зале. Эти центры приобрели характер единой точки входа в проект. В них занятия для москвичей старшего поколения проводят свыше 1,3 тысячи организаций-поставщиков. В их число входят вузы, музеи, парки, Московский зоопарк, киностудии, спортивные клубы и кинотеатры.

Так, самыми популярными занятиями, которые проводятся в рамках "Московского долголетия", являются гимнастика, северная ходьба, лекции по истории, искусству и краеведению, занятия по направлению "Красота и стиль", танцы, спортивные игры, пеший лекторий, рисование, иностранные языки и информационные технологии. Вместе с тем пожилые москвичи могут посещать курсы по генеалогии, психологии и коммуникации, экопросвещению, а также мультипликации. Горожанам предоставляется возможность изучить 10 иностранных языков, в том числе китайский, японский, арабский и турецкий.

Кроме того, участники "Московского долголетия" могут пройти профессиональную переподготовку в "Серебряном университете". В новом учебном году они смогут выбирать из 14 программ обучения – от педагогики и экскурсоведения до интернет-маркетинга и веб-дизайна.

Вместе с тем проект дает возможность приобщиться к десяткам творческих направлений: театральным студиям, вокалу, танцам, живописи, скульптуре, ландшафтному дизайну, моделированию одежды, модельной школе, фотографии, литературным мастерским. Особую популярность среди москвичей получили спортивные активности: гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие. Так, спортом в рамках "Московского долголетия" уже занимаются 100 тысяч старших москвичей.

Стать участником проекта можно посетив любой центр московского долголетия или воспользовавшись офисом госуслуг "Мои Документы". Кроме того, уже больше года работает специальный сервис на mos.ru, который дает возможность записаться на занятия проекта не выходя из дома.

При этом старшие москвичи являются активными пользователями цифровой экосистемы города. По прошествии последних 5 лет количество пользователей портала mos.ru, чей возраст составляет 55 лет и выше, увеличилось в 2,5 раза – с 1,5 миллиона в 2019 году до более чем 3,5 миллиона в 2024 году.

Электронные услуги и сервисы позволяют москвичам находить решения бытовых вопросов. Так, с их помощью можно вызвать мастера, оплатить счета, вести активный образ жизни, получать социальную поддержку и оформлять заявления на санаторно-курортное лечение. При этом женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет могут получить статус предпенсионера и претендовать на соответствующие ему льготы.

"Московское долголетие" поддерживает старшее поколение в желании идти в ногу со временем, предлагая до 1 тысячи групп по цифровой и финансовой грамотности. Их участники смогут узнать, как заказать лекарства и прочие необходимые вещи, не покидая свой дом, как переписываться в мессенджерах, выявлять мошенников и строить маршруты в навигаторе.

Как показали итоги совместного исследования "Московского долголетия" и "Билайн", участники проекта чаще пользуются мобильным интернетом и Wi-Fi, чем те горожане, которые не связаны с проектом. Соотношение равно 78% против 57%. При этом члены проекта полагают, что интернет может улучшить качество жизни.

Вместе с тем многие жители столицы старшего возраста не готовы отказываться от профессиональных амбиций. В таком случае город помогает им оставаться востребованными соискателями на рынке труда. Так, по итогам последних 5,5 лет свыше 100 тысяч москвичей старше 50 лет смогли найти работу благодаря службе занятости населения Москвы. Многие из них начали трудиться в промышленности, в сфере услуг и торговле, в том числе на онлайн-маркетах, а также в ИТ-сфере и финансах, в образовании и креативных индустриях.

Причем, как показывает практика, все чаще горожане в возрасте 50+ проявляют желание освоить новую профессию и начать карьеру с нуля. Они могут сделать это благодаря программам обучения и переподготовки, а также сопровождению на всех этапах трудоустройства, которые предлагают центр "Профессии будущего" и центр занятости "Моя карьера".

Кроме того, на протяжении нескольких лет Москва работает над развитием системы долговременного ухода для жителей города, которые нуждаются в этом. Так, был внедрен новый стандарт надомного обслуживания. Он основывается на адресном подходе и человеческом общении. Для удобства соцработников и их подопечных также было создано специальное мобильное приложение. В нем указан индивидуальный список услуг, который учитывает потребности конкретного человека.

В настоящий период получить эту помощь могут все москвичи, которым она нужна. При этом заявку на нее можно подать в электронном виде как из дома, так и в любом центре госуслуг "Мои Документы".

В Москве также действует проект "Школа родственного ухода", который был создан специально для того, чтобы жители столицы могли научиться хорошо заботиться о близких в домашних условиях. Они получают поддержку от города на всех этапах. Так, им помогают освоить необходимые практические навыки, справиться с психологическими сложностями, и контактировать с поддерживающим сообществом людей, которые оказались в похожей ситуации. Кроме того, пройти подобное обучение можно и в Симуляционном центре обучения навыкам профессионального ухода.

Вместе с тем пожилые москвичи, которым необходима постоянная поддержка, живут в современных геронтологических центрах. Их сотрудники оказывают своим подопечным адресную помощь и обеспечивают профессиональный уход по самым высоким стандартам. Специалисты центров помогают горожанам старшего возраста поддерживать и укреплять здоровье, а также способствуют продолжению творческих занятий, поддержанию общения с другими людьми и сохранению активности.

Здоровье и благополучие старшего поколения является общей ответственностью, поскольку таким образом более молодые москвичи выражают благодарность и уважение людям, которые трудились на благо России, сохраняли ее традиции, передавая их своим детям и внукам, резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в этом году летний сезон "Московского долголетия" продлился четыре месяца благодаря теплому сентябрю. За это время горожане старшего поколения успели выступить на фестивале "Спасская башня", создать модные коллекции, освоить водные виды спорта и многое другое.