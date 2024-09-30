Названа дата окончательного похолодания в Москве

В четверг воздух прогреется до 21 градуса. В выходные вероятны дожди.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил эксперт прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. «Во вторник, среду и четверг в Москве потеплеет. Температура воздуха будет подниматься завтра до 15-17 градусов, в среду до 18-20, а в четверг до 19-21. Это аномально тепло, но к субботе снова придёт похолодание. Вероятность дождей повышается. Температура воздуха в пятницу уже днём понизится до 13-18. Окончательное похолодание до температуры от семи до 12 градусов, скорее всего, произойдёт после 12 октября». Ранее в Гидрометцентре назвали преждевременными разговоры о включении отопления в Москве. По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, в батареи подают тепло, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура держится в районе +8 и ниже.