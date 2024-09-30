Москвичам рассказали о погодной аномалии в сентябре

Минувший сентябрь стал для москвичей самым жарким и солнечным с 1780 года. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"Минувший сентябрь оказался рекордно жарким, рекордно солнечным и третьим в ряду самых сухих сентябрей за всю историю метеорологических наблюдений в Москве начиная с 1780 года", - говорится в сообщении.

По словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, которого цитирует пресс-служба университета, метеорологическая обсерватория вуза зафиксировала среднемесячную температуру сентября на уровне 17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше климатической нормы для этого месяца (12,2 градуса). Ранее рекордно жарким в Москве считался сентябрь 1847 года, когда среднемесячная температура равнялась 17 градусов.

"Обновленным также оказался суточный рекорд максимальной температуры для 13 сентября: в этот день она достигла <…> 27,5 градуса, превысив на одну десятую долю градуса прежний рекорд 1909 года (27,4 градуса). Рекордно большой в минувшем сентябре была и продолжительность солнечного сияния, достигшая 264 часов при обычном значении этого показателя для сентября 146 часов. До сих пор рекордно солнечным в Москве начиная с 1958 года был сентябрь 1974 года с продолжительностью солнечного сияния 226 часов", - также пояснили в вузе.

Количество осадков в этом сентябре оказалось крайне малым и составило 9,6 мм, что лишь ненамного превысило наименьшие для сентября значения 7 и 8 мм, отмеченные в 1949 и 1882 годах, говорится в сообщении.