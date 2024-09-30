Стоимость проезда на электросудах в Москве изменится

С 1 октября 2024 года стоимость проезда на электросудах в Москве будет изменена, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 1 октября на электросудах действуют «зимние» тарифы. Стоимость одной поездки составит: по карте «Тройка» и биометрии: 100 руб. в будни и 130 руб. в праздничные и выходные дни; по банковской карте и СБП: 120 руб. в будни и 150 руб. в выходные и праздничные дни», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что бесплатный проезд есть у детей до семи лет в сопровождении одного взрослого, а также у владельцев билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней. При этом поездки уже включены в стоимость абонемента.

Ранее «Известия» сообщали, что в 2025 году в Москве запустят новый маршрут речного электротранспорта. Отмечалось, что создание нового речного маршрута позволит более 60 тыс. жителей Даниловского, Таганского и Южнопортового районов, а также Замоскворечья получить доступ к инновационному транспорту.