На ВДНХ появились фигурные туи и цветочная картина

В 2024 году на ВДНХ появились новые зеленые зоны с фигурно подстриженными деревьями и более чем 32 тысячами цветов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Рядом с аркой южного входа ВДНХ обустроили цветочный партер площадью 539,29 квадратного метра. Там высадили более 32,5 тысячи цветов и растений разных видов, включая колеус гибридный, кохию и алиссум морской.

Центр этой цветочной картины украшен 120-ю кустиками вербены буэнос-айресской с фиолетовыми соцветиями. За яркие цвета партера отвечают бегонии с алыми и розовыми цветами, а также растение ирезине с ярко-малиновыми листьями. В следующем году узор изменится, а к однолетним растениям добавятся хвойные и лиственные кустарники в форме вензелей и арабесок.

В Омском сквере и на территории «Бизнес. Технограда» возле строений 318, 63, 329 разместили топиарные скульптуры (фигуры, созданные с помощью стрижки хвойных деревьев). Туи западные и ели обыкновенные высадили группами, а их кроны подстригли в форме спиралей и конусов.

В 2025 году топиарные фигуры появятся на Северной и Южной петлях кольцевой дороги ВДНХ. Также их можно будет увидеть возле «Рестомаркета» и строения 523. Среди других зеленых зон выставки - Главная и грушевая аллеи, сирингарий (сад сирени), Сочинская горка, Мичуринский сад и зеленый лабиринт.