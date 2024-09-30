С 1 октября Московский зоопарк изменит режим работы. Для просителей он будет открываться в 08:00, а закрываться в 19:00, но войти на территорию зоосада можно будет только до шести часов вечера.

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Как сообщает пресс-служба зоопарка, терминалы и дежурные кассы на главном входе и неподалеку от станции метро "Баррикадная" на Большой Грузинской улице закроются в 18:00. Войти к обитателям зоосада у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д.8, стр.43) можно будет с девяти утра.

Входы в зоопарк на улице Большая Грузинская, д.1, стр.103, около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию, а также на улице Красная Пресня будут открываться в 10:00, а закрываться в 18:00.