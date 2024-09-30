Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в Москве

За неделю с 23 по 30 сентября цена бензина АИ-92 на заправках Москвы повысилась в среднем на 2 копейки, до 54,03 рубля за литр, марка АИ-95 - в среднем на 5 копеек, до 60,03 рубля за литр, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На предыдущей неделе впервые с зимнего периода бензин обеих марок упал в цене на столичных АЗС. Стоимость АИ-100 за отчетный период стала дороже в среднем на 40 копеек (рост до 81,69 рубля за литр).

Цены на дизельное топливо поднялись только у «Газпром нефти» и «Татнефти». В среднем за неделю его стоимость поднялась на 1 копейку, до 66,08 рубля за литр.

Ранее портал Autonews сообщил со ссылкой на экспертов, что влияние традиционных сезонных факторов на стоимость горючего продолжится и в первой половине октября.