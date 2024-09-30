Собянин объявил об открытии семи московских поликлиник после реконструкции

В Москве после реконструкции открылось еще семь зданий городских поликлиник, рассказал Сергей Собянин в ходе посещения одной из таких поликлиник – головного здания ГП № 5 в Даевом переулке в Красносельском районе.

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Мэр уточнил, что эту клинику не обновляли на протяжении 40 лет с того момента, как она была построена.

"По сути дела, это новое рождение этой поликлиники. Здесь все новое: новые стены, новая планировка, новое оборудование, и в два раза увеличение пропускной мощности, что, конечно, сделает медицину более доступной", – сказал градоначальник.

Комплексная реконструкция поликлиники в № 5 стартовала в сентябре 2023 года и заняла ровно год, завершившись в сентябре 2024 года. Специалисты практически полностью перестроили здание. В результате мощность поликлиники увеличилась и составляет теперь 954 посещения в смену. В свою очередь, количество кабинетов врачей общей практики тоже увеличилось почти в два раза – с 10 до 19.

Также в обновленной клинике появилось отделение медицинской профилактики с кабинетами доврачебного контроля, ЭКГ и врачей-терапевтов, процедурными забора крови и вакцинопрофилактики, смотровым кабинетом. План реконструкции еще предполагал кабинеты массажа, физиотерапии и зал ЛФК, а также аптечный пункт и централизованное стерилизационное отделение.

Помимо этого, в больнице была произведена замена 100% используемого медицинского оборудования. Отдельное внимание было уделено прилегающей территории.

В рамках проведенного социологического опроса ВЦИОМ выяснилось, что 89% москвичей знают о программе модернизации амбулаторного звена, 87% посетителей взрослых и 95% посетителей детских поликлиник позитивно оценивают результаты реконструкции. Кроме того, позитивные изменения отметили 99% врачей, медсестер и других работников поликлиник.

В следующем году правительство столицы планирует завершить программу модернизации городских поликлиник. На сегодняшний день горожане уже могут посещать филиал № 4 ГП № 109 в районе Текстильщики, филиал № 3 ДГП № 122 в Гольянове, филиал № 2 ДГП № 99 и филиал № 4 КДЦ № 2 в Алексеевском районе, филиал № 3 ДГП №94 в Хорошево-Мневникам, а также головное здание ДГП № 125 в Алтуфьевском районе.

Между тем по словам мэра детская кардиохирургия в Москве соответствует лучшим мировым стандартам. Этому способствует модернизация инфраструктуры, а также комплексный подход к оказанию медицинской помощи, который реализуется в столице, и квалифицированные кадры, отметил мэр.

Так, дети, у которых были выявлены сердечно-сосудистые паталогии, получают высокотехнологичную хирургическую помощь в городских Филатовской и Морозовской больницах. Врачи постоянно работают над усовершенствованием методов лечения и профилактики.