В Парке Горького обустраивают новый спортивный кластер

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, как идет обустройство нового спортивного кластера в центре столицы.

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По словам чиновника, масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, и в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных.

"В этом году работы проходят на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, недалеко от выхода из метро "Ленинский проспект", - сообщил заммэра.

В частности, в Нескучном саду обустраивают новый спортивный кластер. Уже сделали удобные пешеходные дорожки, и в данный момент возводят всесезонный павильон, в котором будут располагаться залы для проведения тренировок с необходимым сопутствующим оборудованием. Рядом разместят площадки для большого и настольного тенниса, игр в городки.

Помимо этого, в партерной части парка, на Пушкинской набережной, устанавливают пять павильонов, которые будут иметь 20 входов и стеклянные витражные фасады. В них разместятся сувенирные лавки, арт-галереи, зоны семейного отдыха, кафе и рестораны. Внешний облик павильона будет напоминать круизный лайнер.

Пляжную зону устроят около Андреевского пешеходного моста. Также на территории парка заменят опоры освещения с энергоэффективными светильниками и лавочками для отдыха. И уже в осенне-зимний период планируется высадить 60 крупномерных деревьев.