На станции «Рублево-Архангельское» ведут подготовку к проходке тоннелей

На строительной площадке станции «Рублёво-Архангельское» в метро Москвы началось устройство двух монтажно-щитовых камер с обеих сторон будущей платформы.

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Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, станция возводится на западе города на территории строящегося жилого комплекса.

«Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции «Липовая Роща». Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции «Ильинская». Каждый из четырёх щитов пройдет около 2,3 километра тоннелей», — рассказал он.

В общей сложности предстоит разработать более 44 тыс. куб. м грунта, для укрепления котлованов и устройства постоянного фундамента используется метод «стена в грунте».

В дальнейшем камеры будут объединены единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса, рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Строящаяся линия метро пройдёт на северо-западе столицы под жилой и промышленной застройкой, парковыми зонами и водоёмами. Она свяжет деловой центр «Москва-Сити» и район Рублёво-Архангельское.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что щит «София» начал строить перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» на будущей Рублево-Архангельской линии метро.