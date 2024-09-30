Подготовка к проходке тоннелей началась на строящейся станции метро «Рублево-Архангельское»

На строительной площадке станции «Рублево-Архангельское» одноименной линии метро началось устройство двух монтажно-щитовых камер с обеих сторон будущей платформы. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Станция «Рублево-Архангельское» возводится на западе Москвы на территории строящегося жилого комплекса. Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции «Липовая Роща». Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции «Ильинская». Каждый из четырех щитов пройдет около 2,3 км тоннелей», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

В ходе создания обеих камер в общей сложности предстоит разработать более 44 тыс. куб. м грунта. Для укрепления котлованов и устройства постоянного фундамента используется метод «стена в грунте» и применяется специализированная техника для создания узких глубоких траншей.

«В дальнейшем камеры будут объединены единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса. В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты – вспомогательной конструкции, задающей направление разработки грунта и защищающей от обрушения», – цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова.

Строящаяся Рублево-Архангельская линия метро пройдет на северо-западе столицы под жилой и промышленной застройкой, парковыми зонами и водоемами. Она свяжет деловой центр «Москва-Сити» и район Рублево-Архангельское. Линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тыс. москвичей. С нее можно будет сделать пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что щит «София» начал строить перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» на будущей Рублево-Архангельской линии метро.