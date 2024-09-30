Озвучен возраст самого пожилого жителя Москвы
В Москве живут 1020 человек, отметивших столетний юбилей. При этом самому возрастному жителю столицы сейчас 108 лет. Об этом рассказала РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В городе живут больше 413 тысяч москвичей старше 80 лет. Из них 1020 человек отметили 100-летний юбилей», - пояснила она.
Ранее старейший мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы умер, не дожив нескольких дней до своего 115-летия. 4 февраля 2022 года его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого мужчину в мире в возрасте 112 лет и 253 дней — он обогнал прошлого рекордсмена, испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, умершего в возрасте 112 лет.
Перес Мора объяснял свое долголетие «постоянной работой, полноценным отдыхом и ежедневным употреблением стакана бренди». Долгожитель хорошо питался, молился, регулярно пил воду и рано ложился спать.