Озвучен возраст самого пожилого жителя Москвы

В Москве живут 1020 человек, отметивших столетний юбилей. При этом самому возрастному жителю столицы сейчас 108 лет. Об этом рассказала РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«В городе живут больше 413 тысяч москвичей старше 80 лет. Из них 1020 человек отметили 100-летний юбилей», - пояснила она.

Ранее старейший мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы умер, не дожив нескольких дней до своего 115-летия. 4 февраля 2022 года его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого мужчину в мире в возрасте 112 лет и 253 дней — он обогнал прошлого рекордсмена, испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, умершего в возрасте 112 лет.

Перес Мора объяснял свое долголетие «постоянной работой, полноценным отдыхом и ежедневным употреблением стакана бренди». Долгожитель хорошо питался, молился, регулярно пил воду и рано ложился спать.