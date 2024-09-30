В Москве пройдут концерты и экскурсии в честь Дня учителя

В московских музеях, центрах детского творчества и павильонах ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь Дня учителя. С 1 по 6 октября можно будет посетить различные экскурсии, викторины и концерты, передает портал мэра и правительства столицы.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во Дворце творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" пройдет серия мастер-классов по живописи, занятие по графике "Профессия учитель", обучение объемной композиции из цветной бумаги "Букет знаний", а также спортивный праздник "Веселые старты". Кроме того, будет организован праздничный концерт музыкальных и вокальных коллективов воспитанников "Неоткрытых островов".

В центре детского и юношеского творчества "Бибирево" будет представлена программа "Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография", в рамках которой учителя расскажут детям, их родителям и коллегам о разносторонней работе педагога.

Также День учителя отметят и на площадках Музейного города ВДНХ. В "Доме полимеров" будет организована дискуссия психологов и авторов книг о современном родительстве. Эксперты поделятся методами, которые помогут родителям распознать интересы своих детей, а также расскажут о мотивации ребенка и о развитии его потенциала.

В центре "Космонавтика и авиация" пройдет экскурсия "Люди и космос. Учитель из будущего – Константин Циолковский", где посетители смогут познакомиться с биографией отца русской космонавтики. Кроме того, в Музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия "Об учителях и учениках", посвященная развитию отечественной педагогики.

Кроме того, в Музее Победы в честь Дня учителя пройдут экскурсия "Битва за Москву. Первая Победа!" и интеллектуальная викторина "КВИЗстории ко Дню учителя", в рамках которой посетители смогут оценить свои знания в области истории, обществознания, мировой художественной культуры, математики и других предметов.

Также специальные мероприятия ко Дню учителя запланированы в центрах творчества "Замоскворечье", "Пресня", Центре имени Косарева, ДДТ на Таганке, а также в Государственном Кремлевском дворце, где пройдет большой концерт в честь праздника.