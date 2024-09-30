Москвичам назвали последний день теплой погоды

Четверг, 3 октября, станет последним днем теплой погоды в Москве и области. Такую дату назвала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

В этот день, по словам синоптика, воздух прогреется до плюс 19-21 градусов — это на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Аналогичная погода ожидается во вторник и среду, 1 и 2 октября.

«На этой неделе погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. Это будет холодный антициклон, и до пятницы включительно у нас погода с переменной облачностью без осадков. Ночи будут прохладными, преобладающие температуры в Москве, это в ночные часы, плюс 7-9 градусов. По региону — плюс 5-11 градусов», — рассказала Позднякова.

В пятницу на погоду будет влиять ложбина северного циклона — в Москве пройдут кратковременные дожди, но ночи станут теплее — плюс 10-12 градусов в столице и плюс 7-12 градусов в области. Дневная температура, наоборот, понизится — 4 октября ожидается от плюс 15 до плюс 18 градусов.

Вильфанд сообщил о резком похолодании в Москве

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о резком похолодании в Москве. По прогнозам синоптика, температура воздуха в столице понизится на 7-8 градусов, до плюс 12-14 градусов Цельсия.