Почти две трети месячной нормы осадков за три дня выпало в Москве и области

За три дня в Московском регионе выпал 61 процент от месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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— В период с 27 по 29 сентября на западе Подмосковья прошли сильные дожди, гремели грозы. В Волоколамске за пятницу выпало 20 миллиметров, за субботу 14 миллиметров и за ночь воскресенья еще пять миллиметров. В сумме здесь уже выпало 61 процент от месячной нормы, — говорится в публикации.

Позднякова также отметила, что в Москве, на метеостанции ВДНХ, дождей было меньше: за указанный период выпало всего 11 миллиметров, что составляет 17 процентов от нормы осадков.

Кроме того, Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» уточнила, что в этом году жители столичного региона вряд ли смогут насладиться периодом золотой осени из-за засушливого сентября. Скорее всего, деревья просто сбросят крону, не сменив цвет листвы.

В городе Долгопрудном Московской области в ночь с 28 на 29 сентября выпало 40 процентов от месячной нормы осадков сентября. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.