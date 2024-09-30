Температуры в диапазоне 12-14 градусов ожидаются в Москве с понедельника, это связано с холодной частью антициклона, который накроет столицу. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве значительное понижение температуры, максимальное значение [составит] 12-14 градусов. Связано это с тем, что в течение следующей недели Москвой будет управлять антициклон и воздух будет перемещаться с севера", - рассказал он.

Вильфанд уточнил, что температура превысит норму многолетних значений на 3 градуса.

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Со вторника циклон переместится на восток, прогнозируется опять ясная погода, высокое давление, максимальная температура составит 15-17 градусов, на юге столицы - до 19.

Он напомнил, что сентябрь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений.