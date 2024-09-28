Москвичам рассказали о позднем бабьем лете

Бабье лето в «позднеосеннем исполнении» может наступить в Москве. Не исключено, что оно начнется в октябре. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Вполне возможно, что бабье лето будет, но в октябрьском исполнении. Попозже, да», — сказал синоптик.

По его словам, бабье лето «в позднеосеннем исполнении» может последовать при температурах +15.. +17 градусов. Ночью будет прохладно, а днем солнечно.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Центральной России 4—6 октября ночью будет +3.. +6 градусов.