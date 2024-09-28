В Музее Москвы откроется выставка «Игорь Кошельков. Звезды оттепели»

В Музее Москвы на Зубовском бульваре 16 октября открывается выставка «Игорь Кошельков. Звезды оттепели», на которой можно будет увидеть снимки советского фотографа.

Игорь Кошельков работал в агентстве фотоинформации «Фотохроника ТАСС», в газетах «Правда», «Вечерняя Москва» и «Социалистическая индустрия», а также в «Медицинской газете». Как фоторепортер, он снимал известных людей и знаменательные культурные события.

Будущий фотограф родился в 1933 году в семье сотрудника ТАСС Григория Кошелькова и библиотекаря Татьяны Захаровой. С детства он начал проявлять интерес к фотографии, а проводником в мир этого вида искусства для него стал дедушка — профессор химии Виктор Захаров. Поначалу тогда еще юного фотографа интересовали именно фотохимические процессы, поэтому в первую очередь он освоил проявку и печать в домашней лаборатории.

В 1954 году Игорь Кошельков стал учеником фотокорреспондента в агентстве «Фотохроника ТАСС». Спустя три года он принял участие в Международной выставке художественной фотографии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. На ней фотограф представил свои работы «Ночная Москва», «Москва сегодня», «На рассвете» и «Ночной мост». В 1959 году на Всесоюзной фотовыставке можно было увидеть его работу «Знатный сталевар Михаил Привалов», а в 1960 году на Всесоюзной художественной фотовыставке «Семилетка в действии» — «Огни новой Москвы» и «Юность».

Солнечный свет, радость и легкость — первое, что бросается в глаза в работах Игоря Кошелькова. Он был одним из многих советских фотографов, чьи работы постепенно исчезали из публичного пространства и со временем стали доступны только узкому кругу специалистов. Долгое время архив автора хранился в семье, и только в 2023 году он был передан в Музей Москвы.

Для выставки отобрано 180 снимков, на которых запечатлены значимые культурные и исторические события 1950-1960-х годов, деятели искусства и жизнь столицы и горожан той эпохи. В экспозиции будут представлены кадры эпохи оттепели — отпечатки с негативов, на которых изображен летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин и актриса Александра Яблочкина в Доме актера, снимки с французской актрисой Мариной Влади, сделанные в 1967 году, а также с итальянским режиссером Федерико Феллини вместе с летчиками-космонавтами СССР Павлом Поповичем, Валентиной Терешковой и актрисой Джульеттой Мазиной.

Помимо известных личностей, посетители смогут увидеть, как строился центральный универмаг «Детский мир» на Лубянке. Фотокадры также позволят им переместиться в один из воскресных дней 1959 года в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького и погрузиться в съемки фильма «Необыкновенный город» вместе с артистом цирка Владимиром Дуровым и слонихой.

Выставка будет работать до 2 февраля 2025 год.