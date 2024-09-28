Вильфанд обрадовал москвичей, разочаровавшихся в бабьем лете

Бабье лето все же придет в Москву, однако в «позднеосеннем» варианте, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, солнечная погода установится в октябре. Днем будет от 15 до 17 градусов тепла, однако ночью температура опустится.

Вполне возможно, что бабье лето будет, но в октябрьском исполнении. Вот так. Попозже, да. Когда будут уже температуры плюс 15–17 градусов днем, ночью прохладно. Солнечно, — рассказал Вильфанд.

При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в этом году в Москву не придет бабье лето. По ее словам, оно не наступит из-за того, что уже началась астрономическая осень.

Позднякова считает, что в октябре погода вернется к климатической норме. Понедельник, 30 сентября, принесет резкое понижение температуры. Днем в начале октября столбики термометров в Москве будут показывать 15 градусов тепла, а ночью — 7 градусов.

До этого в Министерстве энергетики Московской области сообщили, что в Подмосковье с 29 сентября начнут включать отопление в школах, детских садах и больницах по поручению губернатора Андрея Воробьева. В понедельник, 23 сентября, в Московской области впервые с начала осени зафиксировали заморозки, а ночь стала самой холодной за месяц.