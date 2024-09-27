Сильный ветер повалил деревья в Москве
Московские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные в результате сильного ветра деревья. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с. Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении.
Жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице в ближайшие часы и предстоящие выходные из-за непогоды.