Сильный ветер повалил деревья в Москве

Московские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные в результате сильного ветра деревья. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с. Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице в ближайшие часы и предстоящие выходные из-за непогоды.