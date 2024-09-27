Жители столичного региона смогут увидеть невооруженным глазом комету

Небесное тело С/2023 А3 будет хорошо различимо ночью 12 октября.

«Оно пролетит довольно низко над горизонтом, а используя бинокль, рассмотреть комету можно будет очень хорошо», — сказал агентству «Москва» астроном Владимир Сурдин.

В материале указано, что космический объект был открыт в январе прошлого года в китайской обсерватории Цзыцзиньшань. Он движется по слабо-гиперболической орбите, и скорее всего пролетит через Солнечную систему лишь один раз.