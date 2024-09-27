Жители Москвы заметили обмеление Яузы. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает ведущий проекта «Сортировочная» и эколог Жора Каваносян.

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— В июне Яуза на северо-востоке Москвы выходила из берегов. Уровень реки контролируется гидроузлом, соответственно, когда мы ожидаем больших осадков, уровень в реке специально сбрасывается, чтобы не было подтоплений. Это рукотворная и контролируемая ситуация. Когда уровень сильно снижается, принимается решение, чтобы вернуть его обратно, — рассказал эксперт.

Однако в целом реки Московского артезианского бассейна мелководны из-за многочисленных водопользований. Источники подземных вод в Подмосковье приводят к понижению уровня грунтовых вод, из-за чего малые реки мелеют в сильных меандрах. Важно помнить об этом и экономно расходовать воду, передает Telegram-канал «Сортировочная».

Около 20 километров набережных Яузы благоустроят в 2024 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ. По словам главы города, специалисты занимаются благоустройством набережной уже в течение нескольких лет. Сначала они привели в порядок парковые территории, а сейчас работы ведутся на месте впадения Яузы в Москву-реку. Там проведут реконструкцию территории и создадут благоприятную атмосферу для жителей и гостей города.