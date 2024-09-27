Побывать в уездном городе и посмотреть фильмы: какую программу подготовил кинопарк «Москино» на выходные

Жители и гости столицы смогут провести незабываемые выходные, посетив кинопарк «Москино». Их ждут необычные съемочные площадки, кинопоказы, встреча с режиссером, а также костюмированный бал, сообщила мэрия Москвы.

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28 и 29 сентября с 11:00 до 17:00 гости кинопарка смогут принять участие в «Киноэкспедиции», которая включает в себя осмотр натурных площадок. В рамках экскурсии можно будет увидеть снаружи настоящий самолет Ту-154, побывать на улицах Берлина, в Москве 1940-х годов и посетить ковбойский городок.

Всего запланировано 12 ознакомительных прогулок, длительность каждой из которых составит 1,5 часа. Билеты можно приобрести в кассе кинопарка, оплатив их с помощью QR-кода.

Также на выходных запланированы показы фильмов «Особенности национальной больницы» и легендарной картины «Золушка» (1947), которая впервые будет продемонстрирована на большом экране в цветной версии.

28 сентября в рамках платного предпросмотра «Особенностей национальной больницы» перед зрителями также выступят режиссер Станислав Светлов и другие члены съемочной группы. Мероприятие начнется в 19:00.

А вот «Золушку» можно посмотреть бесплатно. Сеанс начнется в 13:00 29 сентября. Но стоит приехать с детьми на час раньше и принять участие в бале-маскараде. Для этого необходимо запастись тематическим костюмом и выступить в образе принцессы, феи, принца или короля. В финальной части состоится конкурс костюмов, победителей которого выберут сами участники бала. Также всех юных зрителей угостят сахарной ватой.

В кинопарке можно не только погулять среди локаций «Соборная площадь Москвы», «Уездный город», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Крепостная стена», но и раскрыть свой творческий потенциал в рамках мастер-классов «Я — актер», «Театр танца», «Услышь себя, и тебя услышат все!».

Также стоит посетить занятия по декорированию масок и созданию неотъемлемого аксессуара съемочной площадки — кинохлопушки. Участие в мастер-классах платное. В зависимости от выбранного занятия стоимость составит от 300 до 500 рублей.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Мэра Москвы «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. На площадках Кинопарка уже снято 55 проектов, в том числе такие фильмы как «ГДР», «Постучись в мою дверь в Москве», «Враг у ворот», «Письмо Деду Морозу».