Оказаться в мегаполисе будущего: как отметит восьмилетие павильон «Умный город» на ВДНХ

Павильон «Умный город» на ВДНХ отмечает своей день рождения. Москвичи и гости столицы смогут погрузиться в мир инноваций и развлечений будущего, получить памятные подарки и принять участие в конкурсе. Какая программа ждет гостей интерактивной выставки 28 сентября, рассказала мэрия Москвы.

© Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

В Департаменте информационных технологий Москвы напомнили, что столица является одним из самых умных мегаполисов мира, но прогресс не стоит на месте и посетители павильона «Умный город» на ВДНХ смогут в этом убедиться.

«В день рождения павильона мы предлагаем всем представить себя жителями мегаполиса будущего и поучаствовать в повседневных развлечениях новой эпохи: посоревноваться в роботизированных гонках, создать собственного робота, прогуляться по метавселенной ВДНХ, собрать квантовый компьютер и очистить космос от мусора», - рассказала начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий Анастасия Шарова.

По ее словам, увлекательное погружение в мир технологий будущего поможет расширить и знания об ИТ-проектах столицы настоящего.

В частности, о высокотехнологичных проектах и сервисах можно будет узнать, катаясь на настоящем велосипеде по метавселенной ВДНХ, где с высокой степенью точности воссозданы 80 объектов и 400 экспонатов, или путешествуя по цифровым двойникам знаковых мест в кабинке канатной дороги.

Посетителям павильона также предложат отправиться в компании цифрового двойника певца Вани Дмитриенко на уникальную экскурсию, во время которой они переместятся во времени, побывают в космосе, заглянут в ядерный реактор и окажутся на съемочной площадке. А любителей соревнований без сомнения заинтересуют гонки на робошарах. Трасса здесь выполнена в виде лабиринта, и участникам предстоит провести свой шар через все препятствия — трамплины, качели и тупики.

«В павильоне можно узнать и о принципах работы квантовых компьютеров и их потенциале для решения сложнейших задач, а также почувствовать себя физиками-ядерщиками и самостоятельно запустить виртуальное вычислительное устройство будущего», - отмечает мэрия.

Также в рамках празднования дня рождения «Умного города» пройдут мастер-классы, где участников научатся основам робототехники и помогут создать своего робопомощника. А на память о визите можно будет сделать фото в брендированной зоне «МетаВДНХ» вместе с ростовой фигурой гида по метавселенной Вани Дмитриенко.

Гостей ждут с 12:00 до 18:00. За участие в мероприятиях можно будет получить подарки - портативные аккумуляторы, блокноты, наборы наклеек с логотипами цифровых сервисов Москвы, картхолдеры и другое. А победители конкурса, который проходит в официальной группе павильона «Умный город» в социальной сети «ВКонтакте», смогут получить один из суперпризов - толстовку, рюкзак, шопер или бейсболку, которые можно украшать входящими в комплект патчами на липучках.

Для того, чтобы претендовать на главный приз, нужно подписаться на аккаунт павильона, сделать репост записи о конкурсе, поставить лайк, написать комментарий и посетить день рождения «Умного города» 28 сентября. Участникам конкурса потребуется подтвердить на ресепшене выполнение всех условий и в 17:00 будут объявлены победители, которых выберут с помощью генератора случайных чисел.

Напомним, что ране в Центре национальных конных традиций на ВДНХ прошло закрытие летнего сезона, который в этом году назывался «Аллюром сквозь века». Посетители смогли больше узнать о конных традициях, насладиться выступлениями всадников Кремлевской школы верховой езды, а также посмотреть выступление музыкальных коллективов.