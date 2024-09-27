В Москве с 1 ноября парковка станет дешевле на 27 улицах

С 1 ноября в столице точечно скорректируют тарифы на платную парковку, сообщил дептранс столицы. На 27 улицах Москвы парковка подешевеет. Это касается тех мест, где средняя загрузка меньше 50%, как на набережной Академика Туполева, улице Клочкова, 2-й и 3-й Рощинской улице.

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"На отдельных участках тариф снизится до 40 рублей в час для баланса спроса", - говорится в сообщении дептранса.

На 7,3% участков платных парковок, где занятость более 80-90%, тарифы скорректируют в рамках действующей тарифной сетки. Например, на Малой Никитской улице, улице Александра Невского и в Елоховском проезде. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов - популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности.

Таким образом, где-то машину будет поставить дороже, чем сейчас, например, по цене вместо 40 за 80 рублей/час, а где-то - с 450 до 600 рублей/час. Где-то, наоборот, дешевле - вместо 80 за 40 или вместо 150 - 80 рублей/час.

"Но максимальный действующий тариф в 600 рублей не поменяется, кроме 5 улиц", - подчеркнули в ведомстве.

С 1 ноября в пилотном режиме будет действовать динамичный тариф - там час парковки при полной загрузке будет стоить 800 рублей.

"Это позволит разгрузить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители также смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше - стоянки будут освобождаться быстрее", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Кроме того, парковка возле дома станет доступнее для москвичей, проживающих на ряде улиц столицы. Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Платить за парковку жителям будет не нужно - достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. Список новых улиц - в сообщении дептранса.

Посмотреть, где парковка подорожает, а где подешевеет, и какие улицы войдут в зону резидентских, можно на Едином транспортном портале.