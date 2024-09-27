Расписание поездов на МЦД-3 изменится 28 и 29 сентября

В выходные будет изменено расписание движения поездов на МЦД-3 и пригородных электричек до Казанского и Ленинградского вокзалов. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

На Ленинградском и Казанском направлениях частично увеличен интервал между поездами до 15–20 минут, также изменено время отправления последнего поезда.

Некоторые поезда дальнего следования на Казанском направлении отменены, у них изменены остановки и сокращены маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

С 20:20 27 сентября до 29 сентября были внесены изменения в расписание поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1).

Также стало известно, что между станцией третьего Московского центрального диаметра (МЦД) Перово, метро и станцией Московского центрального кольца (МЦК) Шоссе Энтузиастов в Восточном административном округе появятся новые удобные маршруты.