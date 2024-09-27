Листва высохнет и опадет: почему в Москве не будет золотой осени

В этом году жители столичного региона вряд ли смогут насладиться периодом золотой осени из-за засушливого сентября. Скорее всего, деревья просто сбросят крону, не сменив цвет листвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, золотая осень — пора, когда в городе активно начинают желтеть деревья, леса равномерно покрываются багрянцем, а зеленые листья постепенно пропадают из поля зрения. Но в этом году москвичи вряд ли увидят этот процесс.

— Последние месяцы в регионе были засушливыми, поэтому в листьях недостаточно хлорофилла, чтобы деревья сменили цвет на золотой. Скорее всего, листва высохнет и просто опадет, потому что сейчас очень много зеленых, но уже сухих деревьев. Как правило, такая листва может сохраниться до ноября, а потом просто опадет под воздействием сильных ветров, не поменяв цвет на желтый, — сообщила Позднякова.

Тем не менее это не значит, что в Москве совсем не будет золотой осени, обнадежила собеседница «ВМ».

— Местами где-то будут прослеживаться оранжевые и багряные деревья. И длиться такая золотая осень может, пока все деревья не сбросят листву, — рассказала эксперт.

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается существенное похолодание, таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин. Ночью в субботу, 28 сентября, прогнозируется 14–16 градусов тепла, а днем воздух прогреется до плюс 20–22 градусов. При этом все выходные в Москве будет сохраняться пасмурная погода.