Собянин: МЦД продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области

Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках Российской энергетической недели.

"Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже ближайшие регионы: Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться", - сказал Собянин в ходе панельной дискуссии "Энергия мегаполиса: как создать комфортную городскую среду для каждого человека".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву". Речь идет о маршрутах "Курско-Рижского" МЦД-2 и Калужско-Нижегородского ("Киевско-Горьковского") МЦД-4.

29 марта 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство совместно с РЖД и московскими властями прорабатывают проект продления диаметров до 11 регионов Центрального транспортного узла.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Третий диаметр от Зеленограда до Раменского был запущен 17 августа 2023 года, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного - 9 сентября. Из пяти запланированных диаметров осталось запустить МЦД-5 - от Пушкина до Домодедова.

VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.