Москвичей предупредили о сильном ветре

В ближайшие часы в Москве ухудшится погода. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 12–17 метров в секунду. Такая погода сохранится до вечера пятницы, 27 сентября.

© Е. Самарина. Mos.ru

Порывы ветра могут привести к повреждению линий электропередачи, деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также затруднить движение транспорта. Такие погодные условия неблагоприятны для высотных и строительно-монтажных работ.

Москвичам рекомендуют быть осторожными и особенно внимательными на улицах. Не стоит парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями. Пешеходам не следует укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. В непогоду лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112.