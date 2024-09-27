Сергунина рассказала о программе модного форума БРИКС в Москве

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Московском концертном зале «Зарядье» с 3 по 5 октября.

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Программа будет состоять из деловой части, выставки «Наследие» и обучающего интенсива для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Отмечается, что свое участие подтвердили представители более 100 стран, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Программа посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям и инвестициям.

При этом на обучающий интенсив поступило почти 560 заявок, из них экспертный совет отберет 100.

Стало известно, что 28 сентября в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка, дом 47 пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Программа включает более 25 разнообразных познавательных мероприятий, посвященных финансовой грамотности: лекции, мастер-классы, кинолектории, финансовый стендап, игры, выставка, квизы и паблик-токи, рассчитанные на все возрастные группы.

17 сентября в столице начался форум «Облачные города. БРИКС». В концертном зале «Зарядье» эксперты обсудили применение современных технологий в мировых мегаполисах. Форум продлился два дня. Среди участников — представители 30 государств: управленцы, предприниматели, урбанисты, а также представители научного сообщества. Идея проведения такого форума возникла благодаря активному взаимодействию между правительствами дружественных стран и столицей в самых разных сферах — от строительства до экологии.