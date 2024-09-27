Собянин: город предоставит налоговые льготы восьми технологичным компаниям

Город предоставит налоговые льготы восьми высокотехнологичным компаниям, которые являются резидентами технопарков, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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В этих целях производителям инновационной продукции был присвоен статус якорных резидентов технопарков. За счет этого предприятия смогут пользоваться различными мерами господдержки.

Так, статус был предоставлен трем резидентам технопарка "Строгино". Якорными стали компания, занимающаяся разработкой и контролем качества лекарственных препаратов, а также производитель медикаментов и разработчик систем контроля для обнаружения скрытых дефектов в сварных соединениях.

В числе резидентов технопарка "Слава" статус был предоставлен аналитическому центру, который проводит клинические исследования лекарственных препаратов, и производителю медикаментов для домашних животных.

Вместе с тем якорными стали компания, разрабатывающая ПО и осуществляющая IТ-поддержку предприятий, которая является резидентом технопарка "Ньютон Плаза", телекоммуникационная компания и поставщик услуг по предоставлению выделенных каналов связи, относящаяся к числу резидентов технопарка "Мосгормаш", а также разработчик и производитель источников бесперебойного питания, зарядных станций электромобилей и прочей техники, базирующийся в технопарке "Связь Инжиниринг".

Вместе с тем столица предоставила проекту строительства II очереди технопарка "ТехноСпарк" статус инвестиционного приоритетного проекта. Таким образом будет снижена нагрузка инвестора по налогам.

Ранее мэр рассказал, что с начала 2024 года статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" получили десять производителей высокотехнологичных изделий. Три из них зарегистрированы на площадке "Руднево", 4 компании получили статус на площадке "Алабушево" и 3 – на площадке "Печатники".