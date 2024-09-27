В ночь на 27 сентября минимальная температура воздуха на станции ВДНХ составила плюс 15,9 градуса, это самый высокий показатель за 80 лет, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Прошедшая ночь в Москве и области выдалась очень теплой. Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила плюс 15,9 градуса. Таким образом, ночь 27 сентября в столице стала самой теплой в последней пятидневке сентября за последние 80 лет», – написала Позднякова.

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Она добавила, что предыдущий рекорд был зафиксирован 28 сентября 1991 года – плюс 14,5 градуса.