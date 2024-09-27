Юрист ответил, когда в Москве включат отопление

Отопление в Москве включат тогда, когда средняя температура воздуха будет составлять +8°C и ниже в течение пяти суток, пока такая погода не прогнозируется даже в начале октября. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

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По его словам, решение не включать отопление, в том числе, позволит россиянам сэкономить на начале отопительного сезона. Помимо этого, в случае раннего включения отопления в квартирах днем будет очень жарко, напомнил юрист.

«Если отопительный сезон будет раньше, то люди будут платить за жилищно-коммунальные услуги больше — это тоже надо понимать. И это не вопрос экономии, что кто-то экономит. Государство не экономит. Монополистам, МОЭКу, который является основной теплоснабжающей компанией Московского региона, все равно. Он больше заработает», — сказал Крохин.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила, что после небольшого похолодания в конце сентября в Москве вновь наступит тепло, которое задержится в столице до 10 октября. По ее словам, в первые дни октября москвичей ждет погода, которая обычно характерна для конца августа.