Москвичам пообещали ветреную и дождливую погоду

Ветреную и дождливую погоду в пятницу, 27 сентября, пообещал жителям Москвы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, несмотря на это, в столице по-прежнему ожидается на 6-7 градусов выше средних многолетних значений.

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Так, воздух в городе днем прогреется до 20-22 градусов тепла, по области -- до 23 градусов. Ожидается ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Синоптик уточнил, что это ниже нормальных значений.

В субботу, 28 сентября, дожди продолжатся. Воздух прогреется также до 20-22 градусов.