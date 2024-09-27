Электробусы вышли еще на два маршрута в Москве

Электробусы начали работать еще на двух маршрутах столичного транспорта. Ими стали №159 и 882, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На сегодняшний день на 149 маршрутах в городе курсирует 2 тысячи электробусов.

"Это самый высокий показатель в Европе. Продолжаем расширять сеть электробусных маршрутов по поручению Сергея Собянина", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Маршрут №159 проходит от остановки "Метро "Теплый Стан" до поселка Марьино, а №882 – от остановки "Метро "Теплый Стан" до остановки "Метро "Новомосковская". По будням пассажиров перевозят 14 современных электробусов отечественного производства.

По данным пресс-службы, Москва попала в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и занимает первое место в Европе по числу электробусов. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Кроме того, в электробусах установили откидные аппарели для маломобильных пассажиров, площадки для колясок и велосипедов.

С 2022 года в Москву начали поставлять машины улучшенной комплектации. Они оснащены адаптивным освещением и увеличенным передним указателем маршрута. Также запас хода увеличился с 40–50 до 80 километров. При этом вес электробуса остался прежним.

С 21 сентября в Москве стартовала программа по изменению 13 маршрутов электробусов и автобусов. Так, новые рейсы появятся на востоке и юге города. Например, новый экспресс-маршрут е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро.