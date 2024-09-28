Движение прервано на МЦД-1 в сторону Одинцово из-за обрыва провода

Нет движения пригородных поездов в сторону Одинцова на МЦД-1. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщило агентство «Москва».

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По предварительным данным, причиной стал обрыв контактного провода на станции «Савеловская», следует из публикации.

В начале сентября около 10 пригородных поездов задержались на чуть более часа на МЦД-3 в сторону подмосковного Зеленограда.

До этого поезда Курско-Рижского МЦД-2 в следовали с опозданием. Причиной задержек стал временно остановившийся в районе станции Тушинская состав, перед которым на путях оказался человек.

В том же месяце электропоезда на МЦД и пригородные электрички, которые следовали из столицы на Савеловском направлении Московской железной дороги, задержались. Причиной задержки стали женщина с ребенком, которые попытались перейти железнодорожные пути на красный свет.

Также в середине мая на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метрополитена увеличили интервалы движения общественного транспорта. Причиной сбоя в графике движения поездов стала проверка состава.