На ВДНХ пройдут концерты и лекции в честь Международного дня музыки

Тематическую программу с концертами, лекциями и спектаклями представят на ВДНХ в Москве к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября.

Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В павильоне "Рабочий и колхозница" для москвичей и туристов организуют концерты, лекции и спектакли. Например, посетители услышат произведения классиков - Рахманинова, Глинки, Бизе и Моцарта", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Так, 2 октября можно будет посмотреть спектакль "Признак оперы" в постановке Московского театра кукол. Зрители совершат путешествие по четырем известным оперным сюжетам: "Волшебная флейта" Вольфганга Моцарта, "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка и "Кармен" Жоржа Бизе. А 3 октября состоится музыкальная программа "Русские басы". В исполнении солистов Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко прозвучат арии и романсы из репертуара русского оперного и камерного певца Федора Шаляпина.

5 октября в 19:00 ансамбль Gnessin Baroque выступит со старинными композициями XVII века, а 9 октября пройдет концерт "Звучащие полотна: Рерих" с песочной анимацией, вдохновленной произведениями Николая Рериха. Запланированы и другие мероприятия, вход свободный, по предварительной регистрации на странице лектория ВДНХ.