Участок у станции метро «Каширская» реорганизуют по программе КРТ

В столичном районе Нагатино-Садовники реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Город планирует заключить с правообладателем земельного участка договор о КРТ. На площади 0,88 га предусмотрено строительство 53,6 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости», — сказал Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект превысят 16 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит около 500 млн рублей. Также будет создано более 1,2 тыс. рабочих мест.

Участок расположен у станции «Каширская» Большой кольцевой линии.

В течение четырёх лет на территории запланировано строительство общественно-деловых объектов, в том числе гостиницы на 250 номеров, отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

На участке также построят некапитальный торговый центр площадью 980 кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО.