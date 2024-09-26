Продажи в московских новостройках упали на треть

Как и предрекали эксперты, в августе число сделок на рынке столичных новостроек упало на треть - Росреестр зарегистрировал чуть больше пяти тысяч договоров долевого участия на квартиры против 7,3 тысячи в июле. По сравнению с прошлогодним августом падение еще более ощутимое - 56,5 процента. Что же будет дальше? Случится ли снижение цен?

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Для начала напомню причины такого резкого падения спроса. Прежде всего это отмена льготных ипотечных программ - по сути в Москве теперь со сниженной ставкой можно взять только семейную ипотеку, но для этого нужно иметь детей. А ставки по обычным рыночным кредитам превышают 20 процентов годовых, что делает ежемесячный платеж очень высоким. В итоге квартиры большей частью покупают те, кто может заплатить всю сумму сразу, либо в семейную ипотеку, либо по субсидированным кредитам от застройщиков.

При этом ни о каком снижении цен говорить не приходится - да, застройщики делают скидки на определенные квартиры, привлекают покупателей акциями, но в целом цены держатся на прежнем уровне. И в дальнейшее их ощутимое снижение эксперты не верят.

"Осенью спрос на новостройки может стабилизироваться, - прогнозирует управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. - На рынке начинается высокий сезон, многие покупатели возвращаются из отпуска, и их активность может увеличиться, что будет сдерживать процесс снижения спроса. Но в целом очевидно, что отрасли необходима поддержка в условиях беспрецедентно высоких ипотечных ставок, которые превысили 20 процентов годовых".

Нужно учитывать, что корректировка льготных программ ударила в первую очередь по самому доступному жилью комфорт-класса, отмечает управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко.

"Доля ипотеки в таких проектах составляла до 80 процентов. При этом сегмента бизнес-класса изменения коснулись в меньшей степени, а на комплексах с апартаментами ситуация вообще никак не отразилась", - подчеркивает он.

А есть еще и вторичный рынок жилья. Там отсутствие льготной ипотеки и высокие ставки по обычным кредитам стали реальностью давно, а потому и август не стал столь провальным. За этот месяц на вторичке зарегистрировали 11,2 тысячи сделок. Это на 15 процентов меньше, чем в июле, но практически столько же, как в феврале, марте, мае и июне. "Можно сказать, что в условиях, когда вкладываться в строящиеся проекты с высоким ипотечным процентом становится менее выгодно, готовое для проживания или сдачи в аренду жилье по-прежнему востребовано", - отмечает глава Росреестра по Москве Игорь Майданов.