Детский центр Музея Москвы приглашает на Музейные каникулы осенью 2024/2025 года

Детский центр Музея Москвы — главная лаборатория по исследованию города для детей от 0 до 16 лет. Этой осенью мы решили сделать сразу две недели Музейных каникул одновременно! Какую неделю выберете вы?

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Каникулы с 7 по 11 октября 2024 года — это неделя моды с Министром Глупых Идей, или просто Андреем Фейгиным, и его студией «Бум?Ага!». «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»… Вдохновившись этой фразой Антона Павловича Чехова мы решили устроить неделю высокой моды: не только создадим великолепную коллекцию на самом пике моды и поработаем с самыми разными материалами, но и усовершенствуемся духовно и интеллектуально.

Неделю с 28 октября по 1 ноября 2024 года проведем вместе с театральной студией «Эфир», и даже если неделя выдастся дождливой, нам будет очень тепло! Неделя посвящена театру, а значит, будем ставить спектакль по любимому многими произведению Марии Парр «Вафельное Сердце». Мы не только займемся театром в его привычном понимании, но и сотворим осеннее волшебство.

Подробности и билеты - на сайте.