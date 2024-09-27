Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал резкое похолодание в Москве к понедельнику.

По словам синоптика, суббота и воскресенье будут сильно отличаться температурным режимом.

«В субботу достаточно тепло, но при этом утром и вечером дождь. Температура — +18...+23 °С по Москве и области. В воскресенье пройдёт холодный фронт, температура — порядка +15...+17 °С, дожди больше, чем в субботу. И ветер юго-западный в субботу, но западный в воскресенье. Понедельник будет самым холодным днём на наступающей неделе. В понедельник будет +11...+13 °С», — сказал он.

По словам Шувалова, похолодание будет кратковременным.

«Максимум два, два с половиной дня, а потом погода пойдёт на поправку», — заключил он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал дожди в последнюю неделю сентября в Москве и Московской области.